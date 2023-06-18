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Türkiye
TRT Haber-İHA-DHA 18.06.2023 14:46

YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu öncesi her yıl yaşanan manzaralar vardı. Sınava geç kalanlar, kimliğini unutanlar kapıdan dönmek zorunda kaldı.

Kimliğini evde unutan da vardı, yanlış kimlikle gelen de...

Geç kalanlar sınava yetişmek için saniyelerle yarıştı. YKS ikinci oturum öncesi adayların çabası maratonu aratmadı.

Sınava 30 saniye kala yetişti

Elazığ'da sınava 1 dakika kala yetişmeye çalışan adayın yardımına sınav merkezi önünde bekleyen biri koştu.

Genç kızın eşyalarını hızlıca teslim alarak 30 saniye kala sınava yetişmesini sağladı.

7 dakikayla sınavı kaçırdı

Antalya'da saat 10.00'da sınav görevlileri giriş kapısını kapattı. Tam 7 dakika geç gelen kişi soğukkanlı bir şekilde kapının açılmasını bekledi. Görevlilerin uyarısı ile içeri alınmayarak sınav merkezinden ayrıldı.

Sınava yanlış kimlikle geldi

Muş'ta sınav merkezine gelen bir adayın yanında kimlik vardı. Ancak kendisine değil kız kardeşine aitti. Yanlış kimlikle gelen aday, sınava alınmadı.

Geç kalan adayları jandarma yetiştirdi

Kahramanmaraş'ta da kimliği yanında olmayan ve geç kalan iki kişi sınava giremedi.

Mardin'de sınava geç kalan 2 aday, yetkililerden yardım istedi. Adayları sınav salonuna İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetiştirdi.

Ekipler, adaylar için seferber oldu

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçisi, kimliğini evde unutan öğrenci için seferber oldu.

Diyarbakır'da ise geç kalan 2 adayı sınav merkezine motosikletli yunus timleri ulaştırdı.

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YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
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