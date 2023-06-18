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Türkiye
AA 18.06.2023 13:50

Kızını YKS'ye yetiştirmek isteyen baba kazada öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızını Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirmeye çalışırken otomobiliyle duvara çarpan baba hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı.

Kızını YKS'ye yetiştirmek isteyen baba kazada öldü

Ada Caddesi'nde seyreden Zafer K. idaresindeki otomobil, Kızılcıkorman mevkisinde sağanak nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yolda kontrolden çıkarak mezbaha ve canlı hayvan borsasının bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ve kızı E.N.K. ağır yaralandı. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kızını YKS'ye yetiştirmek isteyen baba kazada öldü

Baba hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, kızı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada baba ve kızının YKS'ye yetişmek için sınav merkezine doğru gittikleri öğrenildi.

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