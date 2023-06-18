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Türkiye
TRT Haber 18.06.2023 13:23

Fedakar baba kaza geçiren oğluna yedi yıldır bakıyor

Fedakar baba Abdurrahman Tek'in 7 yıl önce motor kazası sonucu oğlu yatağa bağımlı hale geldi. Eşinin de sağlık sorunları bulunan baba Tek, işini bıraktı, yıllardır oğluna gözü gibi bakıyor.

Emrah Kuş
Emrah Kuş

Hakkı Tek 7 yıl önce, 17 yaşındayken motosiklet kazası geçirdi. Beyninde oluşan travma nedeniyle yatağa bağımlı kaldı. O günden bu güne ailesi onu bir an olsun yalnız bırakmadı.  

Hakkı, Abdurrahman ile Gülistan Tek'in 4 çocuğundan biri. Kardeşleri il dışında evli, Hakkı ise baba ve annesiyle Zeytinburnu'nda küçük bir evde yaşıyor.

Oğluyla aralıksız ilgileniyor

Anne Gülistan Tek'in de sağlık sorunları bulunuyor. Kaza sonrası Hakkı yatağa bağımlı hale gelince baba Abdurrahman Tek işi bıraktı.

Tek yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Yaklaşık üç buçuk ay yoğun bakımda kaldı. Bu sene biraz tedaviler yapıldı. Tedavilerden dolayı hem duyma özelliği hem acı çekme hem dokunma özelliği gelişti. Onun için de doktorlar, iyi tedavilerle uyanma, ayağa kalkma şansı olduğunu söylüyorlar. Biz de bunun için bir umut ışığı alıyoruz."

Hakkı'nın tedavilerinin aksatılmadan yapılması büyük önem taşıyor. Doktorlar düzenli tedavilerle sağlığına kavuşabileceğini söylüyor.  

“Bizim çalıştığımız üç tane doktor var. Birisi fizik tedavi yapan doktor var. Birisi yutkunma tedavisi yapan doktor var. Birisi de refloloji yapan doktor var. Ama bunların dışında da bazı tedaviler var. Biz bunlara ulaşamıyoruz. Yani imkan el vermiyor.”

Tedavi için destek bekliyorlar

Aile, özel tedaviye ihtiyacı alan hakkı için destek bekliyor.

"Babalar günü ben şöyle bir şey istiyorum. Bizim büyüklerimize, hayırsever olan insanlarımızda bu çocuğumun tedavilerini üstlenmelerini, bu çocuğumun tedavilerini yapmalarını istiyorum."

Anne Gülistan Tek de “Allah hiçbir anneye babaya yaşatmasın inşallah. Yani gördüğünüz gibi yedi senedir bu odadan başka hayatımız yok. Hep bu odadayız. İki, üç, dört saat eşim uyuyor. Ondan sonra o uyanıyor ben bakıyorum." dedi.

Kamera: İbrahim Gençal

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