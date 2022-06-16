Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Çorlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, kullandığı otomobilden duman çıktığını gören Özgür Korkmaz, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmından alev alan otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.
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