Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 'nitelikli yağma' operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere "nitelikli yağma" operasyonu düzenledi.
Operasyonda ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği, iki tabanca şarjörü ve 40 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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