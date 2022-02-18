Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de temelinde kayma meydana gelen bina boşaltıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de iki gün önce açılan inşaatın temeli nedeniyle, bitişiğindeki 2 katlı binanın temelinde de çökme ve kayma meydana geldi. Binada oturanlar tahliye edildi.
İzmir'in Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi'nde bir firma, inşaat için temel kazısı başlattı.
İnşaata bitişik 2 katılı binanın temelinde toprak kaymasına sebep olunca çalışma durduruldu. Binada bulunanlar tahliye edildi.
Gün ağarınca binadaki hasar da ortaya çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Apartman mühürlendi
Büyük korku yaşayan apartman sakinleri kendini sokağa attı. Ardından da olay yerine giden belediye ekipleri apartmanı mühürledi.
Çökme tehlikesine karşı bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Güçlendirme çalışması yapılıyor
İnşaat firması, hasarlı binada güçlendirme çalışması başlattı.
Yapılan güçlendirme çalışması belediye ekiplerince denetlenecek.
Riskin ortadan kalması halinde binaya giriş izni verilecek.
Etiketler: İzmir
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