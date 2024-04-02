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Türkiye
İHA 02.04.2024 07:19

Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 11 yaralı

Tekirdağ'da bir sitede yöneticiliği devretme konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada iki gruptan 11 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki grup arasında kavga: 11 yaralı

Olay, Büyükyoncalı Mahallesi Metropol Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre olay site yöneticiliği konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıktı.

Anlaşmazlık nedeniyle birbirine giren iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralanırken, olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ambulansla yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği siteye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın büyümemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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