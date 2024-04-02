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Türkiye
İHA 02.04.2024 03:00

Aydın’da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Aydın’da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada R.E.T.’ye diğer aileden beş kişi saldırdı. R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla 5 kişiyi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de olayda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirirken, polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca süreceği öğrenildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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