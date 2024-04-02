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Türkiye
İHA 02.04.2024 02:58

Sakarya’da baraka alev topuna döndü: Mahalleli sokağa döküldü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir baraka alev topuna döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya’da baraka alev topuna döndü: Mahalleli sokağa döküldü
[Fotograf: İHA]

Yangın, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde meydana geldi.

Boş bir barakada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek barakayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, baraka küle döndü.

Herhangi bir yaralananın olmadığı ve mahalleliyi sokağa döken yangına ilişkin inceleme başlatıldı. 

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