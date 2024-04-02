Yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye personeli yaralandı

Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'ndeki binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında çatıda alevlerin arasında mahsur kalan 2 itfaiye personelinden 1'i hortumla aşağıya inmeye çalıştı. Bu sırada yere yaklaştığı sırada düşen itfaiye personeli yaralandı.

2 itfaiye personeli ise dumandan etkilendi.

3 itfaiye eri ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan çatı katından kopan bazı parçaların düşmesi sonucu binanın giriş katındaki iş yerlerinde de hasar oluştu. TOMA'ların da desteğiyle ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.