Esenler'de kontrollü yıkım sırasında bina böyle çöktü

Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, yıkım çalışması yapılan binadan beton blok koptu.
Blok, binanın yan tarafındaki hırdavat dükkanının üzerine düştü.
Çalışanlar iş yerinden dışarı çıkarken olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Beton blok kaldırıldığı sırada çalışanlar hasarlı dükkandaki malzemeyi dışarıya taşıdı.
Hırdavat dükkanı sahibi Muhammet Akman, 4-5 gün önce bölgede yıkıma başlandığını söyledi.
Yıkım sırasında çıkan yangının dükkanlarına sıçradığını anlatan Akman, itfaiye ekiplerinin karşılarında olması dolayısıyla alevlerin hemen söndürüldüğünü dile getirdi.