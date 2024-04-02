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Türkiye
AA 02.04.2024 06:52

Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 2 ölü

Adana'da kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki betona, ağaca ve aydınlatma direğine çarptığı kazada devrilen araçtan düşerek metrelerce savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 2 ölü

İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ferhat Poyraz yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada takla atan motosikletin sürücüsü Ferhat Poyraz ile motosiklette bulunan Ali Algün savrularak kaldırıma düştü.

Kaldırıma çıkan motosiklet, önce su borusunun geçtiği betona ardından ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Poyraz ve Algün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alarak kaza yerine giden ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

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