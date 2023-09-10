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Türkiye
İHA 10.09.2023 01:42

Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.

Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, kaza sonrası kaydedilen görüntüler savaş alanını aratmadı.

Çerkezköy Kapalı Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen kazada İrem Ç'nin yönetimindeki araç, seyir halindeki Murat A. yönetimindeki  araçla kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken, sürücüler ve 2 çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve çocuklar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak çevredeki trafik kameralarını incelemeye alırken, kaza sonrasında araçlar kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağlandı.

Araçların kaldırılmasıyla normale dönen trafikte, araçlardan etrafa saçılan parçalar temizlik ekipleri tarafından toplandı. 

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Tekirdağ Trafik Kazası
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