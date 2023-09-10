Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, kaza sonrası kaydedilen görüntüler savaş alanını aratmadı.

Çerkezköy Kapalı Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen kazada İrem Ç'nin yönetimindeki araç, seyir halindeki Murat A. yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken, sürücüler ve 2 çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve çocuklar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak çevredeki trafik kameralarını incelemeye alırken, kaza sonrasında araçlar kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağlandı.

Araçların kaldırılmasıyla normale dönen trafikte, araçlardan etrafa saçılan parçalar temizlik ekipleri tarafından toplandı.