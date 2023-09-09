Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medeniyetler şehri Hatay'da hayatın yeniden normale dönmesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam edildiği belirtildi.
Hatay'da yapılan konteynerlere ilişkin şu sözler kullanıldı:
"Hatay'da görev yapacak öğretmenlerimiz için 6 bin 343 konteyner kurulumunu tamamladık; kıymetli öğretmenlerimizi konteyner kentlerimizde misafir etmeye başladık. Afetin izlerini silmek için tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Hataylı hemşehrilerimizin yanındayız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle."
Medeniyetler Şehri Hatayımızda hayatın yeniden normale dönmesi için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 9, 2023
Hatay ilimizde görev yapacak öğretmenlerimiz için 6️⃣.3️⃣4️⃣3️⃣ konteyner kurulumunu tamamladık; kıymetli öğretmenlerimizi konteyner kentlerimizde misafir etmeye… pic.twitter.com/bLotDWpAwA