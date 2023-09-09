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Türkiye
AA 09.09.2023 21:42

Kahramanmaraş'taki feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpmasıyla gerçekleşen kazada can kaybı sayısı 6'ya yükseldi. 25 yaralıdan 18'i ise taburcu oldu.

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen hafriyat yüklü bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Kahramanmaraş'taki feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi

25 yaralıdan 18'i taburcu oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyonun, cenaze defnini gerçekleştiren vatandaşlara çarpması sonucu elim bir kaza meydana geldiği belirtilerek, "Elim kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" sözleri kullanıldı.

Yaralı 25 kişiden 7'sinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, diğer yaralıların taburcu edildiği kaydedildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'taki feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi

Şoför gözaltında

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki olaya ilişkin, "Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor" dedi.

Cenazelerden 2'si toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Güzeloğlu ile Mustafa Peksoy'un cenazesi işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Güzeloğlu'nun cenazesi, kazada yaşamını yitirdiği Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Güzeloğlu'nun aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan katıldı.

Kahramanmaraş'taki feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi

Peksoy'un cenazesi de Alanlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Peksoy'un yakınları katıldı.

Öte yandan kazaya karışan kamyon ve kazada hasar gören araçlar, olay yerinden vinçle kaldırıldı.

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Kahramanmaraş Trafik Kazası
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