Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.09.2023 00:53

Düzce'de atölyede çıkan yangını söndürmek için itfaiye ve köylüler seferber oldu

Düzce'de ahşap ürünleri imal eden atölyede çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin iş birliğiyle söndürüldü.

Düzce'de atölyede çıkan yangını söndürmek için itfaiye ve köylüler seferber oldu
[Fotograf: AA]

Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Paşaormanı köyünde İbrahim ve Sedat Korkmaz kardeşlerin sahibi olduğu çeşitli ahşap ürünlerinin üretiminin yapıldığı atölyede yangın çıktı.

Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahşap ürünlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Düzce'de atölyede çıkan yangını söndürmek için itfaiye ve köylüler seferber oldu

Atölyedeki bazı ahşap malzemeler ise köylülerin yardımıyla güvenli alana taşındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle atölyede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Jandarma ve itfaiye, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenini araştırıyor.

ETİKETLER
Düzce Yangın
Sıradaki Haber
Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:46
Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
01:40
Elazığ'da 4 gündür kayıp kişi çayda ölü bulundu
01:01
Azerbaycan: Karabağ’daki Ermeni nüfusa Rus gıda yardımı sevkiyatı ayrı bir anlaşmadır
00:13
ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarında ölen 2 kişinin daha kimliği tespit edildi
00:11
İsrail'de on binler yine sokaklarda: Yargı reformu protestoları sürüyor
23:51
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için AB ve 7 ülkeden imza
EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı
EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ