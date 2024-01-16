Hafif Yağmurlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.01.2024 00:18

Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın temelinde piston kuyusu açmak için çalışma yapan Zekeriya M. ve Adem K. toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Göçükten yaralı çıkartılan Adem K. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekeriya M'ye de kısa süre sonra ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen işçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Trafiği tehlikeye atan konvoydaki 8 motosiklete 101 bin 279 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 5 bin 980 Filistinliyi gözaltına aldı
14:13
Artvin Camili bölgesinde karla mücadele
14:11
Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
14:04
İsrail güçleri Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdi
13:59
Ardahan'da sıcaklık eksi 28,4 dereceye kadar düştü
14:00
İsrail'in saldırıları Gazze'deki çocukları sütten mahrum bıraktı
İzmir'de sağanak sonrası dere taşkınları yaşandı
İzmir'de sağanak sonrası dere taşkınları yaşandı
FOTO FOKUS
Kastamonu'da buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu
Kastamonu'da buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ