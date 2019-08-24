Malkara Yeni Mahalle'deki tek katlı bir evin çatısında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yandaki eve de sıçradı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Söndürülen yangın sonrası iki evde hasar meydana geldi.
Yağ fabrikasında yangın
Malkara'daki diğer yangın ise Keşan karayolu üzerindeki kullanılmayan bir bitkisel yağ fabrikasının deposunda çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Fabrikanın yağ deposu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: TRT Haber