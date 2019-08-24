Türkiye

Tekirdağ'da ev ve fabrika yangını

24 Ağustos 2019 Cumartesi 06:15 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 06:23

Tekirdağ Malkara'daki çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Malkara'da bir bitkisel yağ fabrikasının deposunda çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malkara Yeni Mahalle'deki tek katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yandaki eve de sıçradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söndürülen yangın sonrası iki evde hasar meydana geldi. Yağ fabrikasında yangın Malkara'daki diğer yangın ise Keşan karayolu üzerindeki kullanılmayan bir bitkisel yağ fabrikasının deposunda çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikanın yağ deposu kullanılamaz hale geldi. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Tekirdağ yangın ev fabrika

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