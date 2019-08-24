Türkiye

Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 03:20 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 03:22

Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce okul duvarına ardından da kamyonlarını tamir etmeye çalışan baba-oğula çarptı. Kazada araç sürücüsü ve aynı araçtaki bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ankara Sincan'da içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun duvarına çarptı. O sırada bir baba ile oğlu kamyonlarını tamir ediyordu. Duvara çarpan otomobil onlara da çarptı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan 10 yaşındaki bir çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kaynak: TRT Haber

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