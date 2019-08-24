Adana Yüreğir Yeşil Bulvar'da polis şüpheli bir aracı durdurdu.

Yapılan incelemede, üzerinde haciz bulunan aracın trafikten men edildiği, şasi numarasına kayıtlı plakadan farklı bir plaka taşıdığı belirlendi. Bütün bunlarla birlikte aracın sürücüsünün de ehliyeti yoktu.

Polis ekipleri aracı trafikten men etti, sürücüyü de cezai işlem yaptı.

Kaynak: TRT Haber