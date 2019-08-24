Türkiye
Adana'da sahte plakalı araç yakalandı
24 Ağustos 2019 Cumartesi 04:13 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 04:16
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sahte plakalı olduğu belirlenen araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler aracı durdu ve inceleme yaptı. Üzerinde haciz bulunan otomobilin trafikten men edildiği belirlendi.
Adana Yüreğir Yeşil Bulvar'da polis şüpheli bir aracı durdurdu.
Yapılan incelemede, üzerinde haciz bulunan aracın trafikten men edildiği, şasi numarasına kayıtlı plakadan farklı bir plaka taşıdığı belirlendi. Bütün bunlarla birlikte aracın sürücüsünün de ehliyeti yoktu.
Polis ekipleri aracı trafikten men etti, sürücüyü de cezai işlem yaptı.
Kaynak: TRT Haber
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