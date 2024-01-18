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Türkiye
DHA 18.01.2024 11:31

Tekirdağ'da çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza

Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2023'te yapılan çevre denetimlerinin istatistiklerini paylaştı. Çevreye zarar veren firmalara toplam 66 milyon 264 bin lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'da çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından 2023'te il genelinde 1564 denetim gerçekleştirildi.

214 tesis denetlenirken, çevreyi kirleten firmalara 66 milyon 264 bin 442 lira idari para cezası yazıldı. Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.

Ekipler tarafından 62'si hava kirliliği, 69'u ise su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 44 tesisin faaliyetleri de durduruldu.

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Tekirdağ Çevre Kirliliği
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