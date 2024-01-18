Tekirdağ'da çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından 2023'te il genelinde 1564 denetim gerçekleştirildi.

214 tesis denetlenirken, çevreyi kirleten firmalara 66 milyon 264 bin 442 lira idari para cezası yazıldı. Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.

Ekipler tarafından 62'si hava kirliliği, 69'u ise su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 44 tesisin faaliyetleri de durduruldu.