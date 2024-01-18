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Türkiye
AA 18.01.2024 11:08

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın akşam ile yarın sabah arasında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliğinden "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojinin "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat" başlıklı uyarı metnine yer verdi.

Paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Sıcaklık 8-10 derece azalacak

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

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