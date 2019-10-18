Türkiye
Tekirdağ'da bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi18 Ekim 2019 Cuma 14:41 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 15:19
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde sahte içki üretildiğini tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: sahte içki kaçakçılık ve organize suçlar alkol