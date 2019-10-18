İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Mart-29 Eylül'de, Edremit ilçesinde 7, İpekyolu ilçesinde de 3 olmak üzere ev, iş yeri ve kurumlardan gerçekleştirilen 10 ayrı hırsızlık olayının zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, hırsızlık olayı şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanması için olayın yaşandığı bölgedeki 30 güvenlik kamerasının, olay öncesi ve sonrasındaki bin 150 saatlik kaydını inceledi.

Hırsızlık şüphelisi 4 kişi operasyonla yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda, tespit edilen şüpheliler S.Ç, C.K, M.T. ve V.M. operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA