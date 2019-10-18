Türkiye
3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı18 Ekim 2019 Cuma 14:31 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 17:14
Maltepe'de iki hafta önce biri bebek 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesinde 3 Ekim'de meydana gelen kazada, Tugay Yolu Caddesinde ilerleyen otomobil, Zuhal Caddesi kesişme noktasında kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından çöp konteynırına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki biri bebek üç kişinin hafif yaralı kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin kontrolden çıkıp çöp konteynırına çarparak devrildiği anlar yer alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası maltepe İstanbul güvenlik kamerası