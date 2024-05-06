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Türkiye
DHA 06.05.2024 09:59

Tekirdağ'da bir apartmanda patlama oldu: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'da bir apartmanda patlama oldu: 1 ağır yaralı
[Fotograf: DHA]

Çorlu’nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak’ta, 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında patlama oldu.

Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da bir apartmanda patlama oldu: 1 ağır yaralı

Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Apartmanda sakini İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi.

Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı

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