Trakya'nın tek şehir hastanesi 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Tam bir sağlık üssü olan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın yapılacak.

159 bin metrekare kapalı alanda 486 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane bulunuyor. 18 anestezi, 22 diyaliz, 50 EKG, 6 röntgen, 1 MR ve 2 tomografi cihazı da hastalara hizmet verecek.

"Hastane, önemli ileri bir cihaz parkuruna sahip"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, hastaneyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Burada anne-bebek uyumu odalarımızdan anne otellerimize kadar bir dizi yenilikler mevcut. 102 yoğun bakım yatağımız var, COVID sürecinde bunun önemi açıktır. Hastanemizde tüp bebek merkezi olacak. Genetik, patoloji, biyokimya laboratuvarlarımızda tüm hormonların, testlerin çalışıldığı önemli ileri bir cihaz parkuruna sahip hastanemiz."

80 tek kişilik oda modüler olarak tasarlandı, istenirse çift kişilik hale getirilebilecek,

yatak kapasitesi 566'ya çıkarılabilecek.

4 ayrı acil girişi bulunuyor

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 4 farklı acil girişi bulunuyor. Acil olarak gelen hastalar 4 ayrı girişten hastalıklarına göre tedavi olabilecek.

Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen binaya 651 izolatör yerleştirildi.

Medikal sığınağı bulunuyor

Dr. Cengiz, "Olası hizmet aksamalarına fırsat tanımamak için sarsıntıyı azaltan, hizmet sunumumuzu kolaylaştıran tüm taşıyıcı kolonlara sismik izolatörler yerleştirildi. Yaşanacak her türlü afetlere yangın, sel, deprem gibi medikal sığınağımızda her türlü imkanı sağlayabileceğiz, kuvözden yoğun bakıma ve hasta yataklarına varıncaya kadar" diye konuştu.

Yunanistan ve Bulgaristan'dan hasta kabulü planlanıyor

Hastane çevre hassasiyeti düşünülerek inşa edildi. Sıcak su ihtiyacı güneş panellerinden karşılanacak.

1 buçuk milyar liraya mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi, sağlık turizmine de hizmet verecek. Yunanistan ve Bulgaristan'dan da hasta kabulü planlanıyor.