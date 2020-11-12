Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce Karaağaç Mahallesi'nde gözaltına alınan H.T'nin sırt çantasında tarihi eser olduğu değerlendirilen Nazi madalyonu, 2 gerdanlık, 2 broş, 8 obje, 2 sikke, tabak ve kemer ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.