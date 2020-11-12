Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da Nazi madalyonu ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Nazi madalyonu, 2 gerdanlık, 2 broş ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce Karaağaç Mahallesi'nde gözaltına alınan H.T'nin sırt çantasında tarihi eser olduğu değerlendirilen Nazi madalyonu, 2 gerdanlık, 2 broş, 8 obje, 2 sikke, tabak ve kemer ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 10:53
- 10:54
- 10:51
- 10:34
- 10:31
Sıradaki Haber
Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz