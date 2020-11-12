Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Trabzon'da polisin farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği tefecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra özel harekat polislerinin de katılımıyla şehir merkezinde daha önceden belirlenen bazı iş yeri ve evlere, tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, toplam değeri 892 bin lira olan çok sayıda senet, tapular, bilgisayarlar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D, A.K, S.U, S.E, B.K, E.K, A.B ile K.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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