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Giresun'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından, il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı.
Vali Ünlü "Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:07
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