Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.34'te Kuşadası açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kuşadası'nın 20.67 kilometre açığındaki deprem, 11.56 kilometre derinde kaydedildi.