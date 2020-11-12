Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.34'te Kuşadası açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kuşadası'nın 20.67 kilometre açığındaki deprem, 11.56 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 07:36
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