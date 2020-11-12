Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de mobilya atölyesinde yangın
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Sait Ü'ye ait 3 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle meydana gelen patlamada atölyenin kepenkleri ve camları hasar gördü.
Patlama sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
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