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Kars'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesine hasta bırakıp daha sonra Selim ilçesine dönen, Burhan Yazıcı yönetimindeki ambulans, Cumhuriyet köyü kavşağında Onur Çintesun idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan ambulans önce kavşaktaki sinyalizasyon direklerine çarptı, ardından şarampole devrildi.
Kazada sürücüler ile ambulanstaki paramedik Muhammet Can Çeledi ve Tansu Coşkunöz yaralandı.
Yaralılardan Çintesun, Kars Harakani Devlet Hastanesine diğerleri ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
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