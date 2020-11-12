Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da aranan 458 kişi yakalandı
İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, aranan 458 kişi ile yoklama kaçağı 267 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde 39 ilçe, 314 ayrı noktada "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya toplam 2 bin 800 personel, 1 hava ekibi, 3 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı.
Uygulama kapsamında aranan 458 kişi ile yoklama kaçağı 267 kişi yakalandı.
Yapılan denetimlerde yaklaşık 10 kilo uyuşturucu madde ve binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
35 araç trafikten men edildi
Araçlar da denetlendi. 955 araca işlem uygulanırken 35'i trafikten men edildi.
Huzur uygulamasında 974 umuma açık iş yeri denetlenirken 11'i hakkında idari para cezası kesildi.
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