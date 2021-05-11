Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tehlikeli yolculuk sonu oldu
İstanbul'da motosikletiyle tek teker üzerinde ilerlerken kaza yapan ve hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin son anları ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
İstanbul’da tek teker üzerinde ilerlerken dengesini kaybedip bariyerlere savrulan 22 yaşındaki gencin ölümüne neden olan kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine ön tekerleği havaya kaldırıp giderken dengesini kaybetti. Yalpalayan motosiklet metrelerce sürüklendi.
Bariyerlerle köprü korkulukları arasına savrulan Ebubekir Sözcü, kazada hayatını kaybetti. Sözcü'den geriye motosikletiyle çekilen fotoğraf ve videoları kaldı.
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