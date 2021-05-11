Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyünün üst yamacındaki dev kaya 4 yıl önce köylülerin korkulu rüyası oldu. Muhtarlık, tehlike oluşturan kaya için yetkililerden yardım istedi.

Köylüler 4 yıldır rahat uyuyor

AFAD ekipleri, kayanın kırılarak düşürülmesinin yamaçtaki heyelanı tetikleyebileceğini belirtti. Bunun üzerine de ilginç bir çözüm bulundu. 350 tonluk kaya, çelik ağ ve halatlarla sabitlendi.

Köylüler, çözümün ardından derin bir nefes aldı.

Peynirli köyü 4 yıl önce yapılan bu yöntemle, kaya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmadı.