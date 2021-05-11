Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tehlike arz eden 350 tonluk kaya sabitlendiğinden beri köylüler rahat
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyü 4 yıldır çelik ağla korunuyor. Köyün üst yamacında tehlike oluşturan 350 tonluk kaya, 18 çelik halatla sabitlendi. Etrafı da çelik ağla örüldü.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyünün üst yamacındaki dev kaya 4 yıl önce köylülerin korkulu rüyası oldu. Muhtarlık, tehlike oluşturan kaya için yetkililerden yardım istedi.
Köylüler 4 yıldır rahat uyuyor
AFAD ekipleri, kayanın kırılarak düşürülmesinin yamaçtaki heyelanı tetikleyebileceğini belirtti. Bunun üzerine de ilginç bir çözüm bulundu. 350 tonluk kaya, çelik ağ ve halatlarla sabitlendi.
Köylüler, çözümün ardından derin bir nefes aldı.
Peynirli köyü 4 yıl önce yapılan bu yöntemle, kaya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmadı.
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