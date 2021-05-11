Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir önceki yıla oranla bu sene yağışlar yüzde 40 azaldı. Bu durum, özellikle hububat alanında önemli bir merkez olan bölgede kuraklığa sebep oldu.

Kuraklığın, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt ve Batman illerinde buğday ve arpa rekoltesinde yüzde 80'e yakın bir kayıp yaşanmasına sebep olacağı değerlendiriliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, kuraklıkla karşı karşıya olduklarını söyledi.

“Çiftçi tarlada hasat yapamayacak”

Çiftçinin bu yıl tarlalarda hasat yapamayacağı için desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Delil, barajlardaki suyun çiftçilerle buluşması gerektiğini de ifade etti.

Delil şöyle konuştu:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere özelde Diyarbakır, meteoroloji verilerine göre yüzde 45-50'ye yakın az yağış aldı. Tarlalarda kuraklık kendini ciddi anlamda hissettirmiş ve kuraklıkla karşı karşıyayız. Çiftçimiz bu üretimi yaparken ciddi üretim maliyetleri var. Gübre, tohum, ilaç ve mazot girdileri ciddi bir masraftır. Çiftçimiz üretimi elde edemeyecek, tarlalarda hasat yapamayacak. Suyu çiftçimizin tarlasına götürmemiz gerekiyor ki bu kuraklıktan etkilenmeyelim. Bu nedenle arazilerimizi suyla buluşturmamız gerekiyor."