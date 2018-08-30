"TCG Martı" hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı

Bodrum Limanı'nda ziyarete açılan 58 metre uzunluğunda ve 7,5 metre genişliğindeki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Martı" hücumbotuna, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gemide görev yapan 45 personel ziyaretçilere eşlik ederek, gemi hakkında bilgi verdi.

5 şehit ve gazi yakını gemide ağırlandı

Hücumbot üzerinde hem hava hem de su üstü hedeflere yüksek süratli atım yapabilen top ve güdümlü füze bulunduğu, 38 knot'a kadar sürat yapabildiği belirtildi.

Etkinlikte ayrıca, Bodrum'daki 5 şehit ve gazi yakını gemide ağırlanarak personelle öğle yemeği yedi.

Kaynak: AA