Su altı sporcuları Zafer Bayramı'nı sahilde Türk bayrağı açarak kutladı

Kocaeli'de Deniz Yıldızları Su altı Sporları Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Karadeniz Kerpe açıklarında su yüzeyinde 10 metrelik Türk bayrağı açtı, daha sonra bayrakla 14 metre derinliğe dalış yaptı.

Vatandaşlar büyük beğeniyle izledi

Güzel görüntülere sahne olan dalış sırasında sporcular İzmir Marşı söyledi.

Gösteriyi izleyenler sporculara alkışlarla destek verdi.

Deniz Yıldızları Su altı Sporları Kulübü dalış eğitmeni Sedat Türkmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı için farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kulüp olarak cankurtaranlık eğitimi, su altı hokeyi ve tüplü dalış eğitimi veriyoruz. Su altı hokeyinde Avrupa şampiyonluğumuz var. Dünya şampiyonu olan mili takımın yarısını bizim üyelerimiz oluşturuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla farklı bir etkinlik yapmak istedik. Arkadaşlarımızla birlikte şanlı Türk bayrağımızı denizde dalgalandırdık. Su altına dalış yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımız büyük bir beğeniyle izledi. Etkinliğimize destek veren kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA