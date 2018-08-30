Afrin'de teröristlere ait bomba yüklü kamyonet ele geçirildi

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Afrin'de sivillere yönelik Kurban Bayramı'nın ilk günü beyaz renkli bomba yüklü bir araçla saldırı düzenleyeceği bilgisine ulaştı.

Türk İstihbaratı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) aldığı yoğun tedbirler sonucu bomba yüklü araç Afrin'e giremedi. Araçta yapılan aramada 200 kilogram patlayıcı bulundu.

Teröristlerin aynı aracı ikinci kez tuzakladıkları bilgisini alan Türk Silahlı Kuvvetleri, kamyoneti Afrin Meryemin Köyü'nde park halinde buldu.

Yapılan aramada aracın 14 farklı yerine yerleştirilmiş bilye ve çivilerle güçlendirilen 200 kilogram patlayıcı bulundu.

Olası bir saldırının önüne geçilirken, patlayıcılar uzman ekip tarafından imha edildi.

Türk istihbarat birimleri, bugüne kadar Afrin'e yönelik bomba yüklü araç ve motosikletle yapılacak 6 saldırıyı engelledi.

Kaynak: TRT Haber