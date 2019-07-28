Moll Barcelona Nord Limanı'na giden yaklaşık 139 metre uzunluğundaki TCG Bayraktar (L-402) gemisinde, Deniz Harp Okulundan 220 öğrencinin de olduğu 400 mürettebat yer alıyor.

Askeri yetkililerden alınan bilgilerde, Arnavutluk ve İtalya liman ziyaretlerinden sonra İspanya'ya giden gemideki öğrencilerin, toplamda 29 gün süren açık deniz eğitimleri süresince taktik manevralar, seyir, yangın ve yara savunma ile makine ve gemicilik eğitimleri alacağı aktarıldı.

TCG BAYRAKTAR gemimiz, bu vesileyle, 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında vatandaşlarımızın ziyaretine açılacaktır. 2/2 pic.twitter.com/4WhOcIG9bU — Barselona BK (@Barselona_BK) July 22, 2019

Eğitim 9 Ağustos'ta sona erecek

Barcelona limanında 29 Temmuz'da halkın ziyaretine açılacak TCG Bayraktar'ın 30 Temmuz'da buradan ayrılacağı bilgisi verildi.

Askeri öğrencilerin eğitiminin 9 Ağustos'ta Muğla'da son bulması öngörülüyor.

Kaynak: AA