Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taziye dönüşü kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta taziyeden dönenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Batmantaş köyü mevkiinde taziyeden dönenleri taşıyan A. K. idaresindeki kamyonet devrildi.
Kazada, sürücü A.K ile kamyonette bulunan Ziyaettin K. ve Ferhat İ. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Keziban K'nin ise olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Keziban K'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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