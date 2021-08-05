Yıllık izin alarak memleketine tatil yapmaya geldiğini söyleyen Kerim Can Kaynak, Marmaris’te çıkan orman yangınlarına kayıtsız kalamadı ve 3 arkadaşıyla birlikte Kızılay gönüllüsü oldu.

Kaynak, “3 arkadaşımla birlikte geldim. İhtiyaç halinde arı sokmaları, yanıklar ya da dumandan etkilenme durumunda elimizdeki ilaçlarla birlikte tedavi etmeye çalışıyoruz. Gerçekten burada olmak istediğimiz için buradayız” diyor.

Kerim Can ve arkadaşları yangın söndürme ekiplerine medikal destek veriyor.

