Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tatile gittiler, yangınlar çıkınca Kızılay gönüllüsü oldular
Kerim Can Kaynak ve arkadaşları tatil için geldikleri Marmaris’te orman yangınları çıkınca, tatillerini yarıda kesip Kızılay gönüllüsü oldu. Kaynak ve arkadaşları yangın söndürme ekiplerine medikal destek veriyor.
Yıllık izin alarak memleketine tatil yapmaya geldiğini söyleyen Kerim Can Kaynak, Marmaris’te çıkan orman yangınlarına kayıtsız kalamadı ve 3 arkadaşıyla birlikte Kızılay gönüllüsü oldu.
Kaynak, “3 arkadaşımla birlikte geldim. İhtiyaç halinde arı sokmaları, yanıklar ya da dumandan etkilenme durumunda elimizdeki ilaçlarla birlikte tedavi etmeye çalışıyoruz. Gerçekten burada olmak istediğimiz için buradayız” diyor.
Kerim Can ve arkadaşları yangın söndürme ekiplerine medikal destek veriyor.
Etiketler: Orman Yangını Kızılay Muğla
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