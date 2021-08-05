Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrasya Tüneli girişinde kaza yapan otomobil takla attı
Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde meydana gelen kaza sonrası takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde sürücü A.A. yönetimindeki otomobil, Fatih Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde kontrolden çıktı. Polis uygulama noktasındaki trafik dubalarına vuran araç, seyir halindeki 3 otomobile çarpıp takla atarak savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan A.A'yı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bu arada, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak otomobillere çarpıp takla atması yer alıyor.
Etiketler: Avrasya Tüneli Trafik Kazası
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