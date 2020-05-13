Koronavirüs, tatil alışkanlıklarını da değiştirecek gibi görünüyor. Sosyal mesafeye uzun süre dikkat edilecek. Bu açıdan karavanlar tatilciler için alternatif bir seçenek oluşturuyor.

Farklı zevk ve ihtiyaçlara hitap eden onlarca karavan. İlk konteyner Norveç'e, ikincisi de Güney Kore'ye gönderilmek üzere yüklendi. Sakarya'da üretilen karavanlar 35 ülkeye ihraç ediliyor.

"Türk malı olması çok güzel bir şey"

Sakarya'da karavan üretimi yapan firma yetkilisi Engin Başoğlu, "Bütün kıtalara ürün gidiyor bu bizim için gurur kaynağı. Türk malı olması çok güzel bir şey. Tamamıyla dizaynı, içindeki tasarımları bize ait. Çok uzun senelerin getirdiği tecrübelerle yaptık" dedi.

Fabrika, iç pazarda artan talebe de yetişmeye çalışıyor. En büyük ilgiyi trafik tescil kaydı gerekmeyen 750 kilo altındaki karavanlar görüyor.

Karavana talebin yurt dışında da arttığını ifade eden Başoğlu, "Bizde spor olarak kullanabilecekleri her segmente uygun modeller var. Geçen sene yaptığımız model dışarıda da çok talep gördü" açıklamasında bulundu.

HABER: Halit Yılmaz

KAMERA: Mehmet Karakaş