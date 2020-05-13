Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencisi 6 yaşındaki Muhammet Karadeniz'i evinde ziyaret etti.

Akkaplan, minik Muhammet'in polis olma hayalini gerçekleştirmek için kendisine ve iki kardeşine polis üniforması ile oyuncak hediye etti.

"Üniformayı polisler giydirdi"

Ekipler, Muhammet ve kardeşlerine üniformaları ve hediye ettikleri ayakkabıları giydirdi.

Ziyarette yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını uygulayan ekipler, Muhammet'e ve kardeşlerine maske taktı.

Muhammet ve kardeşleri, polis selamı ile ekiplere teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Akkaplan yakından ilgilendiği çocuklarla sohbet etti.

"Allah polisimizden razı olsun"

Anne Ayşe Karadeniz, ekiplerin yaptığı sürprizden çok memnun olduklarını belirterek, "Çocuklarım kıyafet ve oyuncak çok istedi. Polisimiz de getirdi. Allah razı olsun, sağolsunlar" dedi.