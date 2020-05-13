Haber Giriş: Kaynak: DHA
Polis çocukların neşesine "Arkadaşım Eşek" ile ortak oldu
Kocaeli İzmit'te, çocuklar sokaklara akın ederken, polis aracının hoparlöründen çocuklar için Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısı çalındı.
Koronavirüsle mücadelede getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan çocuklar, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte bugün ilk kez sokağa adım attı.
Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar güneşli havanın keyfini çıkardı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kent içerisinde devriye görevinde bulunan bir ekip otosunun hoparlöründen ise Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısı çalındı. Araç içerisindeki bir polis memurunun alkış tutarak ekip otosuna el sallayan çocuklara eşlik etmesiyle, renkli anlar yaşandı.
Etiketler: polis arkadaşım eşekSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:55
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