Karaman'da postacı Onur Kızıl, dağıtım yapmak için apartmana girmek istediği sırada bahçedeki köpeği fark etti. Kızıl, bu sırada, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı. Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı.

Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.