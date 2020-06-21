Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bulunan 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale devam ediyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiğini söyledi.
Yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını belirten Yılmaz, "Ekiplerimiz şu an olay yerinde. 10 araç ve 30'a yakın personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yaralımız bulunmamaktadır" dedi.
Etiketler: Gaziantep'te fabrika yangını yangın fabrikaSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 17:05
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