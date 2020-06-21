15 Temmuz 2019 tarihinde Ovacık’ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşler oyun oynarken, PKK’lı teröristlerin araziye düşürdükleri patlayıcının infilak etmesi sonrası hayatını kaybetmişti.

Gönüllülerden Ferhat Güven ve arkadaşlarının destekleriyle çocuklar, 2 çocuğunu da kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'na babalar gününde sürpriz yaptı.

Evlerinin önünde oyunlar oynayan çocuklar topladıkları papatyaları baba Ekber Güloğlu’na verdi.

Çocukların bu anlamlı hareketi karşısında duygusal anlar yaşayan Güllüoğlu, çocuklara teşekkür etti.