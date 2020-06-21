Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çocuklarını teröre kurban veren babaya anlamlı sürpriz
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli'de çocuklar, 2019 yılında PKK'lı teröristlerin araziye düşürdükleri patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda kardeşlerin babalarına çiçek toplayarak Babalar Günü sürprizi yaptı.
15 Temmuz 2019 tarihinde Ovacık’ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşler oyun oynarken, PKK’lı teröristlerin araziye düşürdükleri patlayıcının infilak etmesi sonrası hayatını kaybetmişti.
Gönüllülerden Ferhat Güven ve arkadaşlarının destekleriyle çocuklar, 2 çocuğunu da kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'na babalar gününde sürpriz yaptı.
Evlerinin önünde oyunlar oynayan çocuklar topladıkları papatyaları baba Ekber Güloğlu’na verdi.
Çocukların bu anlamlı hareketi karşısında duygusal anlar yaşayan Güllüoğlu, çocuklara teşekkür etti.
Etiketler: çocuklardan sürpriz babalar günüSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 16:56
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